Mphasis şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına ₹394K ile L5 için year başına ₹2.11M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.46M tutarındadır. Mphasis şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
