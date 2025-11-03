Şirket Dizini
Moxa
Moxa Yazılım Mühendisi Maaşlar

Moxa şirketinde in Taiwan Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına NT$1.29M tutarındadır. Moxa şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Yıllık toplam
NT$1.29M
Seviye
hidden
Temel maaş
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Prim
NT$374K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Moxa?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Moxa şirketindeki in Taiwan Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$2,040,886 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Moxa şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,159,915 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar