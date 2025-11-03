Şirket Dizini
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Ürün Müdürü Maaşlar

Moveinsync Technology Solutions şirketinde in India ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına ₹1.16M ile ₹1.61M arasında değişmektedir. Moveinsync Technology Solutions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹1.24M - ₹1.46M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Moveinsync Technology Solutions?

SSS

Moveinsync Technology Solutions şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,610,899 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Moveinsync Technology Solutions şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,156,543 tutarındadır.

