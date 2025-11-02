Şirket Dizini
Motorway şirketinde in United Kingdom Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına £69.1K tutarındadır. Motorway şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£69.1K
Seviye
Senior
Temel maaş
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
SSS

Motorway şirketindeki in United Kingdom Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £70,314 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Motorway şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £69,145 tutarındadır.

