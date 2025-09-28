Şirket Dizini
Monstarlab
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

Monstarlab Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Monstarlab şirketinde in Bangladesh ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına BDT 2.39M ile BDT 3.33M arasında değişmektedir. Monstarlab şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Yaygın Aralık
Olası Aralık
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisliği Müdürü maaş bilgisis için Monstarlab kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

BDT 19.33M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Monstarlab?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Monstarlab şirketindeki in Bangladesh Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BDT 3,330,840 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Monstarlab şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Bangladesh için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BDT 2,391,373 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Monstarlab için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Roblox
  • Uber
  • Google
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar