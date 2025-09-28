Şirket Dizini
Mondia
Mondia Yazılım Mühendisi Maaşlar

Mondia şirketinde in United Arab Emirates ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına AED 257K ile AED 352K arasında değişmektedir. Mondia şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AED 278K - AED 331K
United Arab Emirates
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AED 257KAED 278KAED 331KAED 352K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Mondia?

SSS

Mondia şirketindeki in United Arab Emirates Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AED 351,948 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mondia şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Arab Emirates için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AED 257,075 tutarındadır.

