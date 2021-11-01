Şirket Dizini
monday.com
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

monday.com Maaşlar

monday.com şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $64,675 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $211,393 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: monday.com. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $145K
Müşteri Hizmetleri
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$64.7K
Müşteri Başarısı
$85.6K
Veri Analisti
$83.7K
İnsan Kaynakları
$106K
Ürün Tasarımcısı
$90.2K
Proje Müdürü
$136K
Satış Mühendisi
$127K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$211K
Çözüm Mimarı
$118K
Toplam Ödüller
$79.1K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

monday.com şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

monday.com şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,393 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
monday.com şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $111,996 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    monday.com için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar