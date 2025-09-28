Şirket Dizini
Momentive.ai Proje Müdürü Maaşlar

Momentive.ai şirketinde in United States ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına $125K ile $174K arasında değişmektedir. Momentive.ai şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$135K - $164K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$125K$135K$164K$174K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Momentive.ai şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Momentive.ai şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $174,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Momentive.ai şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,500 tutarındadır.

