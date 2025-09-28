Şirket Dizini
Momentive.ai Ürün Müdürü Maaşlar

Momentive.ai şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı P2 için year başına CA$149K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı CA$174K tutarındadır. Momentive.ai şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$149K
CA$143K
CA$0
CA$5.7K
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Momentive.ai şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Momentive.ai şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$473,355 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Momentive.ai şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$354,663 tutarındadır.

