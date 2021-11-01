Şirket Dizini
Mollie
Mollie Maaşlar

Mollie şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $57,450 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $149,235 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Mollie. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $149K
Veri Analisti
$57.4K

Veri Bilimci
$92.7K
Pazarlama
$81K
Proje Müdürü
$101K
Siber Güvenlik Analisti
$110K
Teknik Program Müdürü
$114K
SSS

Mollie şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $149,235 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mollie şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $101,241 tutarındadır.

