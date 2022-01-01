Şirket Dizini
Molex
Molex Maaşlar

Molex şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $28,290 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $179,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Molex. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Makine Mühendisi
Median $120K
Yazılım Mühendisi
Median $74.4K
Biyomedikal Mühendisi
$106K

İş Analisti
$96.9K
Donanım Mühendisi
$63.5K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$176K
Ürün Tasarımcısı
$28.3K
Ürün Müdürü
$72.1K
Proje Müdürü
$96.9K
Satış
$51.3K
Siber Güvenlik Analisti
$89.4K
Çözüm Mimarı
$179K
SSS

Molex şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $179,100 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Molex şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,138 tutarındadır.

