Moderna
Moderna Maaşlar

Moderna şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $40,899 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $351,832 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Moderna. Son güncellenme: 10/19/2025

Yazılım Mühendisi
Median $180K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $260K
Veri Bilimci
Median $110K

Biyomedikal Mühendisi
Median $98K
Muhasebeci
$40.9K
Kimya Mühendisi
$140K
Veri Analisti
$72.6K
Veri Bilimi Müdürü
$256K
İnsan Kaynakları
$241K
Yönetim Danışmanı
$279K
Makine Mühendisi
$166K
Ürün Tasarımcısı
$336K
Program Müdürü
$332K
Proje Müdürü
$245K
Düzenleyici İşler
$312K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$352K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Moderna şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Moderna şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $351,832 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Moderna şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $243,210 tutarındadır.

