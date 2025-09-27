Şirket Dizini
Modern Animal
Modern Animal Program Müdürü Maaşlar

Modern Animal şirketinde in United States ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına $123K ile $179K arasında değişmektedir. Modern Animal şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$140K - $162K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$123K$140K$162K$179K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Modern Animal?

SSS

The highest paying salary package reported for a Program Müdürü at Modern Animal in United States sits at a yearly total compensation of $178,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Modern Animal for the Program Müdürü role in United States is $123,000.

