Model N
Model N Maaşlar

Model N şirketinin maaşları alt seviyede Program Müdürü için yıllık $72,611 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $280,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Model N. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $280K
Yazılım Mühendisi
Median $137K
İnsan Kaynakları
$236K

Hukuk
$256K
Yönetim Danışmanı
$80.4K
Program Müdürü
$72.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$259K
Çözüm Mimarı
$217K
SSS

Model N şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $280,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Model N şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $226,502 tutarındadır.

