MOD Maaşlar

MOD şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $32,017 toplam tazminattan üst seviyede Biyomedikal Mühendisi için $149,250 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MOD. Son güncellenme: 10/18/2025

Biyomedikal Mühendisi
$149K
Donanım Mühendisi
$36.5K
Proje Müdürü
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Yazılım Mühendisi
$32K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$96K
Çözüm Mimarı
$85.2K
Teknik Program Müdürü
$87.3K
SSS

MOD şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $149,250 tazminatla Biyomedikal Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
MOD şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $87,262 tutarındadır.

