Mixpanel
Mixpanel Maaşlar

Mixpanel şirketinin maaşları alt seviyede Yönetim Danışmanı için yıllık $41,790 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $353,723 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Mixpanel. Son güncellenme: 10/20/2025

Yazılım Mühendisi
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $242K
İş Operasyonları
$199K

İş Geliştirme
$269K
Müşteri Hizmetleri
$101K
Veri Bilimci
$221K
İnsan Kaynakları
$340K
Yönetim Danışmanı
$41.8K
Pazarlama Operasyonları
$208K
Ürün Tasarımcısı
$354K
İK Uzmanı
$180K
Satış
$179K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$254K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Mixpanel şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

SSS

Mixpanel şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $353,723 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mixpanel şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $229,193 tutarındadır.

