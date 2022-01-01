Şirket Dizini
Mirantis
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Mirantis Maaşlar

Mirantis şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $72,360 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $213,180 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Mirantis. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $82.3K

Ağ Mühendisi

İnsan Kaynakları
$149K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$81.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ürün Müdürü
$128K
Program Müdürü
$129K
Satış
$174K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$129K
Çözüm Mimarı
$213K
Teknik Program Müdürü
$72.4K
Teknik Yazar
$98.5K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Mirantis er Çözüm Mimarı at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $213,180. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mirantis er $128,186.

Öne Çıkan İş İlanları

    Mirantis için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Buildium
  • Rescale
  • Built Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar