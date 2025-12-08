Şirket Dizini
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Veri Bilimci Maaşlar

Mirafra Technologies şirketinde in India ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına ₹2.53M ile ₹3.6M arasında değişmektedir. Mirafra Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/8/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$32.6K - $37.2K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Mirafra Technologies?

SSS

Mirafra Technologies şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,600,545 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mirafra Technologies şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,532,587 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

