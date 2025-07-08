Şirket Dizini
Miniso
Miniso Maaşlar

Miniso şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $6,733 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $167,969 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Miniso. Son güncellenme: 11/27/2025

Veri Bilimci
$168K
Satış
$6.7K
SSS

Miniso şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $167,969 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Miniso şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $87,351 tutarındadır.

