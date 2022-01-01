MindTickle Maaşlar

MindTickle şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisti (BT) için yıllık $14,439 toplam tazminattan üst seviyede Metin Yazarı için $153,628 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MindTickle . Son güncellenme: 11/27/2025