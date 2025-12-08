Şirket Dizini
miHoYo şirketinde in Singapore ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına SGD 154K ile SGD 220K arasında değişmektedir. miHoYo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/8/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$137K - $160K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$119K$137K$160K$170K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir miHoYo?

SSS

miHoYo şirketindeki in Singapore Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 219,558 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
miHoYo şirketinde Proje Müdürü rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 153,878 tutarındadır.

