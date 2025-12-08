Şirket Dizini
miHoYo
miHoYo Ürün Tasarımcısı Maaşlar

miHoYo şirketinde in China ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına CN¥840K ile CN¥1.15M arasında değişmektedir. miHoYo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/8/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$128K - $151K
China
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$118K$128K$151K$161K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir miHoYo?

SSS

miHoYo şirketindeki in China Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥1,149,541 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
miHoYo şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥839,664 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

