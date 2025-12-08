Şirket Dizini
miHoYo
miHoYo Finansal Analist Maaşlar

miHoYo şirketinde in China ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına CN¥505K ile CN¥703K arasında değişmektedir. miHoYo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/8/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$75.8K - $89.3K
China
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir miHoYo?

SSS

miHoYo şirketindeki in China Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥702,996 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
miHoYo şirketinde Finansal Analist rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥504,715 tutarındadır.

