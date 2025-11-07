Microsoft şirketinde in Israel Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı 64 için year başına ₪816K ile 67 için year başına ₪1.74M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Israel medyanı ₪860K tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
64
₪816K
₪596K
₪138K
₪82.8K
Principal EM
₪879K
₪595K
₪175K
₪109K
66
₪1.22M
₪653K
₪456K
₪106K
Senior Director
₪1.74M
₪733K
₪796K
₪215K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
