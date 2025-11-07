Şirket Dizini
Microsoft
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

  • Ireland

Microsoft Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar Ireland konumunda

Microsoft şirketinde in Ireland Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı 64 için year başına €166K ile 66 için year başına €261K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ireland medyanı €176K tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/7/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
64
Senior Manager
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
Principal Director of Engineering
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
67
€ --
€ --
€ --
€ --
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

Sometimes a 5 year schedule

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

Sometimes a 5 year schedule

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Sometimes a 5 year schedule

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sometimes a 5 year schedule



SSS

Microsoft şirketindeki in Ireland Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €335,772 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Microsoft şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €172,341 tutarındadır.

