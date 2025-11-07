Microsoft şirketinde in Czech Republic Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı 64 için year başına CZK 2.75M ile 66 için year başına CZK 5.29M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Czech Republic medyanı CZK 4.04M tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
