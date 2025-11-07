Microsoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Poland konumunda

Microsoft şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminatı 62 için year başına PLN 294K ile 65 için year başına PLN 659K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 661K tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/7/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus SDE 59 ( Giriş Seviyesi ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 60 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- SDE II 61 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 62 PLN 294K PLN 227K PLN 53.5K PLN 13.3K Görüntüle 9 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( PLN ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 20 % YIL 1 20 % YIL 2 20 % YIL 3 20 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 20 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 20.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 6.25 % üç aylık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) Sometimes a 5 year schedule

Hakediş programı nedir Microsoft ?

