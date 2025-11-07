Microsoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Norway konumunda

Microsoft şirketinde in Norway Yazılım Mühendisi tazminatı 60 için year başına NOK 743K ile 66 için year başına NOK 2.18M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Norway medyanı NOK 1.08M tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/7/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus SDE 59 ( Giriş Seviyesi ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 743K NOK 641K NOK 66.7K NOK 35K SDE II 61 NOK 872K NOK 695K NOK 115K NOK 60.9K 62 NOK 1.01M NOK 746K NOK 177K NOK 90.8K Görüntüle 9 Daha Fazla Seviye

+ NOK 2.47M + NOK 596K + NOK 915K + NOK 206K + NOK 360K + NOK 226K Don't get lowballed

En Son Maaş Başvuruları

​ Tablo Filtresi Abone Ol Ekle Maaş Ekle Ücret Paketi Ekle

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( NOK ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

İK / İşe Alım? Etkileşimli teklif oluşturun

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 20 % YIL 1 20 % YIL 2 20 % YIL 3 20 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 20 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 20.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 6.25 % üç aylık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) Sometimes a 5 year schedule

Hakediş programı nedir Microsoft ?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere . Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi → E-posta Adresinizi Girin E-posta Adresinizi Girin Abone Ol Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar Yeni Unvan Gönder