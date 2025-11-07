Microsoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Kenya konumunda

Microsoft şirketinde in Kenya Yazılım Mühendisi tazminatı 59 için year başına KES 6.76M ile 63 için year başına KES 11M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Kenya medyanı KES 8.07M tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/7/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus SDE 59 ( Giriş Seviyesi ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Görüntüle 9 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Microsoft ?

