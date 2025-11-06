Microsoft Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Zurich Area konumunda

Microsoft şirketinde in Greater Zurich Area Yazılım Mühendisi tazminatı 60 için year başına CHF 160K ile 64 için year başına CHF 252K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Zurich Area medyanı CHF 178K tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus SDE 59 ( Giriş Seviyesi ) CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- 60 CHF 160K CHF 124K CHF 12.9K CHF 23.1K SDE II 61 CHF 161K CHF 132K CHF 11.8K CHF 16.6K 62 CHF 170K CHF 141K CHF 18.1K CHF 11K Görüntüle 9 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 20 % YIL 1 20 % YIL 2 20 % YIL 3 20 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 20 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 20.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 6.25 % üç aylık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) Sometimes a 5 year schedule

Hakediş programı nedir Microsoft ?

