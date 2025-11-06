Microsoft şirketinde in Greater Austin Area Yazılım Mühendisi tazminatı 59 için year başına $143K ile 65 için year başına $281K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Austin Area medyanı $212K tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
SDE
$143K
$100K
$25.9K
$17K
60
$147K
$114K
$22.3K
$10.5K
SDE II
$172K
$123K
$36.4K
$12.6K
62
$187K
$138K
$31.9K
$16.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
Sometimes a 5 year schedule
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)
Sometimes a 5 year schedule
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Sometimes a 5 year schedule
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Sometimes a 5 year schedule
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder
iOS Mühendisi
Frontend Yazılım Mühendisi
Makine Öğrenmesi Mühendisi
Backend Yazılım Mühendisi
Full-Stack Yazılım Mühendisi
Ağ Mühendisi
Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi
Veri Mühendisi
Üretim Yazılım Mühendisi
Güvenlik Yazılım Mühendisi
DevOps Mühendisi
Site Güvenilirlik Mühendisi
Kripto Mühendisi
Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi
Sistem Mühendisi
Video Oyun Yazılım Mühendisi
Geliştirici Savunucusu
Araştırma Bilimci
AI Araştırmacısı
AI Mühendisi