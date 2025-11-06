Şirket Dizini
Microsoft
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Siber Güvenlik Analisti

  • Tüm Siber Güvenlik Analisti Maaşları

  • Greater Bengaluru

Microsoft Siber Güvenlik Analisti Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Microsoft şirketinde in Greater Bengaluru Siber Güvenlik Analisti tazminatı 62 için year başına ₹4.87M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹4.33M tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
59
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
60
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
61
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
62
₹4.87M
₹3.55M
₹907K
₹410K
Görüntüle 8 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Microsoft logo
+₹20.81M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

Sometimes a 5 year schedule

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

Sometimes a 5 year schedule

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Sometimes a 5 year schedule

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sometimes a 5 year schedule



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Siber Güvenlik Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Teknoloji Risk Analisti

SSS

Microsoft şirketindeki in Greater Bengaluru Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,507,254 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Microsoft şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,080,184 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Microsoft için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar