Microsoft şirketinde in San Francisco Bay Area Satış tazminatı 60 için year başına $171K ile 67 için year başına $510K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $338K tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
59
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$171K
$112K
$25.6K
$33.3K
61
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
Sometimes a 5 year schedule
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
