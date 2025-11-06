Microsoft şirketinde in Prague Metropolitan Area Satış tazminatı 60 için year başına CZK 2.27M ile 61 için year başına CZK 2.41M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Prague Metropolitan Area medyanı CZK 2.32M tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
