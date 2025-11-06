Microsoft Satış Maaşlar Prague Metropolitan Area konumunda

Microsoft şirketinde in Prague Metropolitan Area Satış tazminatı 60 için year başına CZK 2.27M ile 61 için year başına CZK 2.41M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Prague Metropolitan Area medyanı CZK 2.32M tutarındadır. Microsoft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus 59 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- 60 CZK 1.86M CZK 1.28M CZK 227K CZK 362K 61 CZK 2.02M CZK 1.41M CZK 221K CZK 391K 62 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Görüntüle 8 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( CZK ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 20 % YIL 1 20 % YIL 2 20 % YIL 3 20 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 20 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 20.00 % yıllık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 6.25 % üç aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 6.25 % üç aylık ) Sometimes a 5 year schedule 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Microsoft şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) Sometimes a 5 year schedule

Hakediş programı nedir Microsoft ?

