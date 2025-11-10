Şirket Dizini
Microsoft
  • 61
  • Singapore

Satış Seviye

61

Seviyeler Microsoft

  1. 59
  2. 60
  3. 61
Ortalama Yıllık Toplam Ücret
SGD 225,359
Temel Maaş
SGD 163,400
Hisse Senedi ()
SGD 37,697
Bonus
SGD 91,870
Microsoft logo
+SGD 312K
Block logo
+SGD 75.4K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
