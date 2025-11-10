Şirket Dizini
Microsoft
Program Müdürü Seviye

Senior Program Manager

Seviyeler Microsoft

Seviyeleri Karşılaştır
  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
    4. Göster 6 Daha Fazla Seviye
Ortalama Yıllık Toplam Ücret
CA$164,973
Temel Maaş
CA$167,946
Hisse Senedi ()
CA$45,374
Bonus
CA$17,478
Microsoft logo
+CA$336K
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Diğer Kaynaklar