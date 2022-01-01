Şirket Dizini
Micro Focus
Micro Focus Maaşlar

Micro Focus şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $13,046 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $229,140 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Micro Focus. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
İş Analisti
$126K
Veri Bilimci
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Mali Analист
$151K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$193K
Ürün Tasarımcısı
$167K
Ürün Müdürü
$229K
Gelir Operasyonları
$49.1K
Satış
$42.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$123K
Çözüm Mimarı
$159K
Teknik Program Müdürü
$160K
SSS

Micro Focus şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $229,140 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Micro Focus şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,063 tutarındadır.

