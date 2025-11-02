Şirket Dizini
Mercury
Mercury Yazılım Mühendisi Maaşlar

Mercury şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı IC1 için year başına $132K ile IC4 için year başına $293K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $214K tutarındadır. Mercury şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
(Giriş Seviyesi)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

16.67%

YIL 1

16.67%

YIL 2

16.67%

YIL 3

16.67%

YIL 4

16.67%

YIL 5

16.67%

YIL 6

Hisse Türü
RSU

Mercury şirketinde, RSUs 6 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 16.67% hak ediş süresi 1st-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 4th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 5th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 6th-YIL (16.67% yıllık)

7 years post-termination exercise window.



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Mercury şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $303,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercury şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $213,800 tutarındadır.

