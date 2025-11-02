Şirket Dizini
Mercury
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Müşteri Hizmetleri

  • Tüm Müşteri Hizmetleri Maaşları

Mercury Müşteri Hizmetleri Maaşlar

Mercury şirketinde in United States ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına $77K ile $112K arasında değişmektedir. Mercury şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$88.4K - $101K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$77K$88.4K$101K$112K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Müşteri Hizmetleri maaş bilgisis için Mercury kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

16.67%

YIL 1

16.67%

YIL 2

16.67%

YIL 3

16.67%

YIL 4

16.67%

YIL 5

16.67%

YIL 6

Hisse Türü
RSU

Mercury şirketinde, RSUs 6 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 16.67% hak ediş süresi 1st-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 4th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 5th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 6th-YIL (16.67% yıllık)

7 years post-termination exercise window.



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Müşteri Hizmetleri tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Mercury şirketindeki in United States Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $112,100 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercury şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $76,950 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Mercury için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar