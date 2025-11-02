Şirket Dizini
Mercury
Mercury İş Geliştirme Maaşlar

Mercury şirketinde in United States İş Geliştirme tazminatı IC2 için year başına $150K tutarındadır. Mercury şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$169K - $193K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$149K$169K$193K$212K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hak Ediş Takvimi

16.67%

YIL 1

16.67%

YIL 2

16.67%

YIL 3

16.67%

YIL 4

16.67%

YIL 5

16.67%

YIL 6

Hisse Türü
RSU

Mercury şirketinde, RSUs 6 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 16.67% hak ediş süresi 1st-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 4th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 5th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 6th-YIL (16.67% yıllık)

7 years post-termination exercise window.



SSS

Mercury şirketindeki in United States İş Geliştirme pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $212,400 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercury şirketinde İş Geliştirme rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $149,400 tutarındadır.

