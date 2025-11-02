Mercury şirketinde in United States İş Geliştirme tazminatı IC2 için year başına $150K tutarındadır. Mercury şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
YIL 1
16.67%
YIL 2
16.67%
YIL 3
16.67%
YIL 4
16.67%
YIL 5
16.67%
YIL 6
Mercury şirketinde, RSUs 6 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
16.67% hak ediş süresi 1st-YIL (16.67% yıllık)
16.67% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.67% yıllık)
16.67% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.67% yıllık)
16.67% hak ediş süresi 4th-YIL (16.67% yıllık)
16.67% hak ediş süresi 5th-YIL (16.67% yıllık)
16.67% hak ediş süresi 6th-YIL (16.67% yıllık)
7 years post-termination exercise window.