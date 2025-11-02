Mercari şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı MG4 için year başına $113K tutarındadır. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)