Mercari
  Maaşlar
  Teknik Program Müdürü

  Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

Mercari Teknik Program Müdürü Maaşlar

Mercari şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı MG4 için year başına $113K tutarındadır. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$190K - $216K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$165K$190K$216K$241K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $240,917 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,375 tutarındadır.

