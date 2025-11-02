Mercari Yazılım Mühendisi Maaşlar

Mercari şirketinde in Japan Yazılım Mühendisi tazminatı MG1 için year başına ¥7.47M ile MG4 için year başına ¥14.2M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Japan medyanı ¥12.22M tutarındadır. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 33.3 % YIL 1 33.3 % YIL 2 33.3 % YIL 3 Hisse Türü RSU Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33.3 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 8.32 % üç aylık )

33.3 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 8.32 % üç aylık )

33.3 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 8.32 % üç aylık )

Hakediş programı nedir Mercari ?

