Mercari şirketinde in India ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına ₹4.18M ile ₹5.82M arasında değişmektedir. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹4.48M - ₹5.28M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in India İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,824,642 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde İnsan Kaynakları rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,181,794 tutarındadır.

