Mercari şirketinde in Japan ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına ¥8.48M ile ¥12.35M arasında değişmektedir. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in Japan Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ¥12,347,791 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde Finansal Analist rolü in Japan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ¥8,476,026 tutarındadır.

