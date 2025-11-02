Şirket Dizini
Mercari
Mercari Veri Bilimci Maaşlar

Mercari şirketinde in Japan ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına ¥8.22M ile ¥11.45M arasında değişmektedir. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Veri Bilimci maaş bilgisis için Mercari kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in Japan Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ¥11,448,013 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde Veri Bilimci rolü in Japan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ¥8,219,087 tutarındadır.

