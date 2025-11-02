Şirket Dizini
Mercari
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

Mercari Veri Analisti Maaşlar

Mercari şirketinde in Japan Veri Analisti tazminatı MG3 için year başına ¥8.74M tutarındadır. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in Japan Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ¥11,178,107 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde Veri Analisti rolü in Japan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ¥7,834,229 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar