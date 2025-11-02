Şirket Dizini
Mercari şirketinde in India ortalama Genel Müdür Yardımcısı toplam tazminatı year başına ₹15.76M ile ₹21.57M arasında değişmektedir. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹17.07M - ₹20.26M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.57M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in India Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹21,573,093 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde Genel Müdür Yardımcısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹15,757,737 tutarındadır.

