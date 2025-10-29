Şirket Dizini
Mendix
Mendix Yazılım Mühendisi Maaşlar

Mendix şirketinde in Netherlands Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €76.7K tutarındadır. Mendix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Yıllık toplam
€76.7K
Seviye
Senior Software Engineer
Temel maaş
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Mendix şirketindeki in Netherlands Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €88,638 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mendix şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €75,369 tutarındadır.

