Mendix şirketinde in Netherlands Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €81.6K tutarındadır. Mendix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Yıllık toplam
€81.6K
Seviye
hidden
Temel maaş
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Prim
€3.9K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Mendix şirketindeki in Netherlands Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €137,034 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mendix şirketinde Ürün Müdürü rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €81,593 tutarındadır.

