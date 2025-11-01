Şirket Dizini
Melio Payments
Melio Payments Yazılım Mühendisi Maaşlar

Melio Payments şirketinde in Israel Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪504K tutarındadır. Melio Payments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yıllık toplam
₪504K
Seviye
Tech Lead
Temel maaş
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Prim
₪0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Melio Payments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Melio Payments şirketindeki in Israel Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪605,771 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Melio Payments şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪502,444 tutarındadır.

